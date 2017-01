In Italia cresce la raccolta di plasticaIn Veneto si ricicla di più

10:20 - Il Italia la raccolta della plastica è in aumento: nel 2013 la differenziata degli imballaggi è cresciuta dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. I dati diffusi dal Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta (Corepla) sono incoraggianti, ma mostrano delle differenze tre le regioni. Il Veneto è dove si ricicla di più questo materiale, mentre i numeri più bassi si registrano in Calabria e Sicilia.

Più 11% nazionale - Il Corepla evidenzia come la raccolta degli imballaggi in plastica abbia raggiunto, in tutto in Paese, le 768mila tonnellate nel 2013. Un incremento dell'11 per cento in confronto al 2012, nonostante la crisi e il calo dei consumi. Gli italiani acquistano di meno, ma differenziano sempre di più, almeno per quanto riguarda la plastica. La raccolta differenziata è attiva in 7.325 comuni della Penisola e ha fatto registrare una media di 12,9 chili di plastica per persona.



Classifica delle regioni - Il Consorzio nazionale ha poi analizzato i dati regione per regione, stilando una classifica. Tra le zone virtuose, comanda il Veneto; qui la media pro capite infatti raggiunge i 20,1 chili. Appaiate al secondo posto ci sono Piemonte e Marche, con 16,3 chili. Emilia Romagna e Lombardia si fermano a 16,2 e 16 chili. Fanalino di coda è la Calabria (3,4), peggio di Sicilia (3,7) e Molise (4,6). Sotto i 10 chili per abitante anche Puglia, Lazio e Liguria.



Classifica per tonnellate - Per quanto riguarda il peso totale delle plastica raccolta, guida la Lombardia con 155.706 tonnellate, seguita da Veneto, Campania e Piemonte.