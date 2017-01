Le radici sono come dei termostati Diminuiscono il riscaldamento globale

15:29 - Un gruppo di ricercatori, coordinato dall'Università di Oxford, ha scoperto che le radici degli alberi sono dei termostati capaci di "spegnere" gli sbalzi di temperatura dell'intero pianeta e limitare così i rischi di un surriscaldamento globale. La ricerca è stata pubblicata su Geophysical Research Letters. Il meccanismo di assorbimento di CO2 è dovuto all'azione di rottura delle rocce da parte delle radici degli alberi nelle regioni montuose.

Le radici delle piante sono organi specializzati a estrarre acqua e sostanze nutrienti dal terreno e nella loro crescita non conoscono ostacoli, tanto da poter facilmente frantumare le rocce che incontrano durante il loro percorso. La rottura delle rocce ha però conseguenze che si ripercuotono sull'intero clima del pianeta in quanto sono una sorta di spugna, soprattutto le rocce di origine vulcanica, capace di assorbire l'anidride carbonica. La rottura ne aumenta infatti la quantità di superficie esposta all'ambiente e quindi ne amplifica l'assorbimento.



Analizzando per anni lo sviluppo delle radici di alberi delle foreste di alcune regioni montane del Perù, i ricercatori hanno scoperto che la crescita è legata direttamente all'aumento della temperatura. Il calore, quindi, aiuta le radici che rompono una maggiore quantità di rocce, e di conseguenza un maggiore assorbimento di gas serra: un fenomeno dovuto al caldo ma che ne contrasta l'aumento. "Sembra agire come un termostato - ha spiegato Chris Doughty, uno dei responsabili dello studio - che assorbe anidride carbonica dall'atmosfera quando si riscalda e meno quando si raffredda".