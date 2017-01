9 maggio 2014 Le Penne nere diventano green

14:03 - Da Penne nere a penne green. L'87esima adunata nazionale degli alpini, in programma dal 9 all'11 maggio a Pordenone, promette di essere quella della svolta ecologica. Il comune friulano ha studiato un piano speciale per la raccolta delle tonnellate di rifiuti che verranno prodotti durante il raduno. Gli Angeli del riciclo, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 35 anni, guideranno le operazioni per la differenziata. Obiettivo massimo riutilizzo.