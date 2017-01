La morte ti fa green con la tutina di funghi

08:23 - Il vestito buono da indossare nella bara è passé, adesso c'è la Mushroom Death Suit. Occasione d'uso: dopo la morte. Prerequisiti: una coscienza ecologista che va al di là della vita terrena. Il concept è stato ideato da un'artista e ricercatrice del Mit, Jae Rhim Lee, che si è ispirata ai metodi naturali per aiutare la decomposizione. Il suo progetto ha vinto anche il Design for Death del 2013.

Contro le pratiche dannose - L'esperta ha detto al New Scientist: "Sono interessata alla negazione culturale della morte e, in particolare, a come questa negazione conduca a pratiche funerarie che danneggiano l'ambiente attraverso l'uso della formaldeide e di un trucco rosato che conferisce ai nostri cari un aspetto quasi vivo".



Polvere sei e... - Il primo progetto di Lee, che fa parte del suo Infinity Burial Project, è una tuta in cotone organico con una rete a uncinetto che contiene spore di funghi. Lee ha scelto i funghi non solo per la loro abilità di decomporre rapidamente la materia organica ma anche per la loro capacità ripulire le tossine presenti nel suolo.



Come funziona la tutina - La formaldeide, usata nell'imbalsamazione, viene sostituita con un'alternativa eco-friendly che contiene spore. L'esterno del corpo viene ricoperto con uno speciale trucco con polveri minerali e spore di funghi essiccate. Insieme alla tuta, le spore sono attivate per crescere e dare il via alla decomposizione corporea.



Ci sono già dei volontari - Lee dice che ciò che immagina per la sua tuta è che venga usata al di sopra del terreno, ma coperta. Attualmente, Lee ha condotto studi servendosi di bistecche ma ci sono già dei volontari che hanno deciso di donare i propri corpi per la ricerca.