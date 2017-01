15:00 - I suoi progettisti dello Studio 505 l'hanno definito "una scultura da abitare". Sboccia su un lago artificiale a Wujin, nel Sud della Cina, l'edificio a forma di loto rivestito da petali che si aprono e chiudono. Oltre che ispirarsi alla natura, "The Lotus Building" la rispetta perché riduce al minimo il dispendio energetico grazie alla geotermia.

Energia dalla terra - L'energia usata è prodotta da un impianto geotermico basato sullo sfruttamento dei 2.500 pali trivellati alla base del lago artificiale. Il calore viene raccolto dal terreno e accumulato. In questo modo la forza naturale del calore terrestre viene sfruttata per tutto l'anno: nei mesi freddi per il riscaldamento tramite pompe di calore, nei periodi più caldi per il raffreddamento dell'edificio attraverso appositi impianti. A ciò si combinano tecniche di ventilazione e ombreggiatura naturali e l'uso del vapore acqueo della superficie lacustre per l'alimentazione di un camino termico.