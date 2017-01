Investite dalle auto, le renne di Babbo Natale avranno corna luminose

15:22 - In Lapponia si sta testando una tecnica per rendere visibili al buio le renne di Babbo Natale. Sì, perché i simpatici animali sono a rischio. Troppo spesso, sbucando dalle strade buie, vengono investite dagli automobilisti. Rappresentando un pericolo sia per se stesse che per chi è all'interno del veicolo. Si è pensato, dunque, di renderle catarifrangenti, come i riflettori degli autoveicoli.

Corna luccicanti - Gli allevatori della Lapponia finlandese hanno dunque pensato di cospargere le corna di alcuni esemplari con una sostanza catarifrangente.



Anne Ollila, presidente di un'associazione di categoria, ha detto: "Speriamo che il metodo si riveli utile e che questo materiale possa essere poi usato in tutta la regione e su tutte le renne, sia giovani sia vecchie".