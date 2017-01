Per contare le balene ci vuole un satellite

12:09 - Contare le balene è essenziale per tutelarle ma non è facile su larga scala. Ecco che, allora, arrivano i satelliti, proprio quelli che galleggiano nell'atmosfera, a fare i calcoli. A effettuare il censimento dallo spazio è stata, per la prima volta, una ricerca condotta dal British Antarctic Survey e pubblicata su Plos One.

"Calcolatrice" spaziale - Utilizzando le immagini satellitari ad alta risoluzione e un software adatto per l'elaborazione, gli studiosi sono riusciti a contare le balene che vivono nel Golfo Nuevo, a largo dell'Argentina. Il risultato promette di rivoluzionare il controllo e la tutela dei cetacei. Finora, utilizzando i metodi tradizionali, i risultati non erano sempre precisi e la ricerca era molto costosa.



Grazie ai satelliti, la cui precisione è migliorata negli ultimi anni, i ricercatori sono riusciti a individuare con sicurezza 55 balene, altre 23 con un margine di incertezza, più 13 ombre sotto la superficie che potenzialmente potrebbero essere delle balene. Le baie di questa regione argentina sono state un ottimo banco di prova per la nuova tecnica, grazie alle loro acque calme e poco profonde.



Da perfezionare - Ora si punta a satelliti che potranno fornire immagini di qualità migliore e a un programma di elaborazione dati capace di garantire una maggiore precisione nell'identificare le balene e nel differenziare madre e cuccioli.