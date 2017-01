Greenpeace, foto "in cima" sui social network per salvare l'Artico

16:38 - Su una ziqqurat, sulla terrazza di un castello ma anche sulla scrivania. Basta essere in cima a qualcosa per partecipare alla nuova campagna virale di Greenpeace per salvare l'Artico. Contrassegnate dall'hashtag #ontop, sono già tantissime le foto degli ambientalisti che usano i social network per sensibilizzare sullo scioglimento dei ghiacciai salendo sulle scale o arrampicandosi alle montagne.