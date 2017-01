12:11 - Pesce e verdura possono crescere in città grazie a un'innovazione che unisce l'agricoltura idroponica e l'acquacoltura. Con risparmi idrici e di spazio. A mettere a punto il progetto innovativo, chiamato Containerfarm è una start-up di Berlino, la ECF Farmsystems. L'idea ha vinto un premio al "Cleantech Open Global Forum" di Silicon Valley, in California, uno dei principali eventi legati alle tecnologie "pulite".

Come funziona - In un container possono starci un acquario per far crescere i pesci e, al di sopra, una serra. Il sistema usa gli scarti e l'anidride carbonica, prodotti nella parte dedicata all'acquacoltura, per stimolare la crescita delle piante. L'acqua che entra nel sistema viene utilizzata due volte, prima per i pesci e poi per la vegetazione.



Vantaggi ecologici - L'azienda dichiara che ci sono molti benefici ambientali usando i Containerfarm: un risparmio idrico del 90%, una riduzione dell'uso dello spazio del 70% rispetto all'agricoltura tradizionale. Inoltre, si serve di container a fine vita e il sistema può essere integrato in edifici esistenti e utilizzare il loro calore di scarto.