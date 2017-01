15:59 - La soluzione fantascientifica alle previsioni apocalittiche sull'innalzamento del livello del mare è la città subacquea. Almeno, secondo il designer londinese Phil Pauley, moderno Jules Verne, che ha progettato una casa per vivere "Ventimila leghe sotto i mari".

Un piano dettagliato - Per il visionario Pauley, il progetto Sub-Biosphere 2 è più di una fantasia e spera di vederlo realizzato. La biosfera autosufficiente e futuristica è pensata per ospitare cento abitanti sott'acqua.



L'originale complesso residenziale prevede un centro di controllo, il Central Support Biome, in grado di monitorare i sistemi necessari alla vita: l'aria fresca, l'acqua, il cibo e l'elettricità. All'interno il sistema conterrà una serra idroponica in grado di produrre il cibo sufficiente per gli audaci residenti.