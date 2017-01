Ecosia, il motore di ricerca verde che pianta gli alberi grazie ai clic

Meno CO2 - L'area interessata dalla riforestazione è il Juruena National Park in Amazzonia, l'obiettivo è arrivare a piantare un miliardo di alberi. Quest'azione di rimboschimento può potenzialmente rimuovere 4 milioni di tonnellate di CO2 dall'atmosfera ogni anno. È progettata per restaurare i cicli naturali esistenti, e fornire acqua a milioni di persone.



Un albero al minuto - Fino a ora sono stati piantati 211.727 alberi grazie alle donazioni di Ecosia. Il ritmo è di uno al minuto. Per garantire piena trasparenza, Ecosia pubblica le ricevute delle donazioni. Inoltre, il browser fornisce informazioni su come vivere una vita più sostenibile. Se, per esempio, si vuole sapere quanto è sostenibile un'azienda o prodotto, basta cercarlo con Ecosia. Il motore di ricerca garantisce pure di coprire costi e neutralizzare tutte le emissioni di CO2 generate dalle ricerche degli utenti.