Dalla canna o riciclando i sacchetti: due idee per il combustibile green

17:37 - Dopo i batteri e i fondi di caffè, gli scienziati hanno trovato due nuovi materiali per produrre carburante. Una ricerca italiana e una statunitense hanno trovato il modo di ricavarlo sia dalle vituperate buste di plastica che dalla canna comune, l'Arundo donax. In particolare, dalla pianta si può ottenere biogas in base agli studi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Dalle shopping bag, invece, si può ricavare diesel secondo le ricerche condotte all'Illinois Sustainable Technology Center.

Biogas dalla canna - La biomassa della canna può dimostrarsi un'eccellente soluzione per produrre biogas a basso impatto ambientale. Durante recenti analisi, la canna ha fatto registrare un'elevata capacità di produrre metano, in particolare se soggetta al doppio raccolto durante l'anno. In questo modo, la maturazione è ideale e si ottengono le migliori performance energetiche.



La pianta appare particolarmente indicata per produrre biogas nell'area mediterranea perché è una specie poliennale capace di restare produttiva per 10-15 anni. Inoltre, poiché cresce anche su terreni marginali senza sottrarre campi all'agricoltura. Il prodotto può essere utilizzato direttamente al posto dei combustibili fossili per produrre elettricità e calore, oppure per il contenuto in biometano che, isolato, può essere utilizzato come biocarburante per la rete dei trasporti o introdotto nella rete del gas naturale.



Diesel dai sacchetti di plastica - Fonte abbondante di rifiuti in mare e sulla terraferma, i sacchetti di plastica possono essere convertiti in diesel, gas naturale e altri prodotti utili. Il procedimento è stato pubblicato su Fuel Processing Technology.



Brajendra Kumar Sharma, autore dello studio, spiega: "Dalla distillazione del greggio è possibile ottenere solo il 50-55% di combustibili, ma dalla distillazione dei sacchetti di plastica, che sono costituiti da petrolio, si può recuperare quasi l'80% di combustibile".



Secondo il Worldwatch Institute, solo negli Stati Uniti si gettano via 100 miliardi di sacchetti di plastica all'anno, e l'Agenzia statunitense per la protezione ambientale riferisce che solo il 13% viene riciclato. La maggior parte finisce nelle discariche o nei corsi d'acqua e, da qui, in mare.