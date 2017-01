20 febbraio 2014 Clima, lo scioglimento dei ghiacciai non è una novità: è successo 8mila anni fa Per gli scienziati, si stanno ricalcando dinamiche simili a quelle passate. Il disgelo comunque è lento: ci vorranno decine di anni Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - Il ghiacciaio di Pine Island, il più grande nell'Antartide, continuerà ad assottigliarsi per decenni. Per gli esperti, un fenomeno simile si è già verificato 8mila anni fa. A trarre queste conclusioni è uno studio internazionale coordinato dall'Ente britannico per la sorveglianza antartica e pubblicato su Science.

Una massa enorme - Ha un'estensione pari a due terzi la superficie dell'Italia, il ghiacciaio di Pine Island. Numerosi studi hanno dimostrato che, per una complessa serie di cause, si sta sciogliendo liberando nell'oceano 150 chilometri cubi di acqua l'anno, pari a tre volte il volume contenuto nel lago di Garda.



Analizzando le concentrazioni di isotopi di berillio presenti nelle rocce trasportate dal lento movimento del ghiacciaio verso il mare, i ricercatori hanno verificato che uno scioglimento simile sarebbe accaduto circa 8mila anni fa, con ritmi molto simili e sarebbe durato per almeno tre decenni.



Sensibile ai cambiamenti - Joanne Johnson, responsabile dello studio, ha spiegato: "Questo rapido scioglimento avvenuto nel passato dimostra come il ghiacciaio di Pine Island sia molto sensibile alle trasformazioni ambientali. Piccoli cambiamenti possono produrre risultati drammatici e di lunga durata. Basandoci sulle nostre conoscenze ci aspettiamo che la rapida perdita di ghiaccio continui ancora per lungo tempo, soprattutto se le correnti oceaniche continueranno con gli stessi ritmi di oggi".