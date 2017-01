17:04 - "Il tuo cibo distrugge la mia casa" dice a gesti un orango a una bambina. Questo uno dei tratti più commoventi del video realizzato dalla Rainforest action network in collaborazione con la Free Range Studios. L'obiettivo è invitare le aziende alimentari a limitare il ricorso all'olio di palma, tra i principali responsabili della distruzione delle foreste, habitat di molti animali. La petizione fotografica lanciata è diventata virale sui social network con l'hashtag #inyourpalm.

Il video - Lena è sorda dalla nascita e comunica con il linguaggio dei segni. Anche Stawberry, un orang utan, si esprime con i gesti. I due dialogano tramite web cam. L'animale mostra una banana dicendo a gesti: "Questo è ciò che mangio". Poi chiede alla bambina: "Tu cosa mangi?" Lei mostra il burro d'arachidi e legge gli ingredienti citando anche l'olio di palma. L'orango si rattrista e le dice: "Il tuo cibo sta distruggendo la mia casa".



Oranghi a rischio - Le foreste pluviali stanno per essere distrutte a causa dell'olio di palma e ciò sta portando all'estinzione degli ultimi esemplari selvatici di orango. L'obiettivo della Rainforest action network è raccogliere 60.600 petizioni fotografiche, pari al numero degli esemplari selvatici rimanenti. L'associazione ha l'intenzione di inviare queste foto alla Snack Food 20, le principali compagnie alimentari che usano l'olio di palma nel loro cibo.

Per l'olio di palma si calpesta la dignità umana - L'olio di palma si trova quasi nella metà dei prodotti venduti nei supermercati. La minaccia all'habitat degli oranghi, le foreste, li sta portando all'estinzione. Per l'olio di palma, si violano anche diritti umani. Le popolazioni indigene vengono spostate contro la loro volontà, ci sono conflitti territoriali con le comunità dipendenti dalla foresta e non è raro il ricorso al lavoro minorile.



Emissioni alle stelle - Inoltre, la deforestazione in Indonesia e Malaysia, dove è presente l'olio di palma, sta causando più emissioni inquinanti che tutte le auto, i camion, gli aerei e i treni degli Stati Uniti messi insieme. A causa di ciò, l'Indonesia è terza in una classifica per niente onorevole, quella delel emissioni di gas serra. A precederla Cina e Stati Uniti.