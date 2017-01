6 giugno 2014 Wwf, la soia è la principale responsabile della deforestazione in Amazzonia Coltivata per alimentare il bestiame, fa strage di alberi in Brasile e Bolivia Tweet google 0 Invia ad un amico

15:51 - A minacciare la foresta amazzonica è anche la coltivazione della soia, usata come mangime per alimentare soprattutto pollame e suini. Secondo il Wwf è questa una delle principali cause della deforestazione, oltre che dell'allontanamento di molte comunità indigene. Problema che riguarda soprattutto Brasile e Bolivia.



Soia colpevole numero 1 - Il Wwf denuncia: "Negli ultimi 50 anni si è già perso quasi un quinto della superficie della foresta amazzonica e la produzione di soia è la maggiore responsabile della deforestazione principalmente in Brasile e Bolivia, insieme con l'espansione dei pascoli per il bestiame allevato, gli incendi, il disboscamento legale e illegale, la costruzione di strade asfaltate e il degrado causato dai cambiamenti climatici in atto".



Secondo l'organizzazione per la conservazione della natura "se i tassi di deforestazione degli ultimi decenni continuassero ai ritmi attuali, quasi un quarto della restante foresta amazzonica potrebbe essere persa entro i prossimi 30 anni e il 37% entro i prossimi 50 anni".



I rimedi - Per arginare il fenomeno, il Wwf propone "una migliore pianificazione dell'uso del suolo, la tutela delle aree naturali vulnerabili e di valore, un processo di certificazione quale quello proposto dalla Tavola rotonda sulla soia responsabile, migliori pratiche agricole e la riduzione di scarti e rifiuti".