Bari, il verde germoglierà su duemila metri quadri di tetti

12:23 - Duemila metri quadri di tetti baresi saranno verdi. Grazie al progetto Shagree (Green shadows program) promosso da un gruppo di imprese in collaborazione col comune di Bari. La vegetazione ricoprirà tetti e cortili di un'area sperimentale della città. L'obiettivo è migliorare l'assorbimento dell'acqua piovana e aumentare l'isolamento termico delle case.

Bollette meno salate - Un maggiore isolamento corrisponde a un abbattimento dei costi per il condizionamento degli edifici. Il progetto pilota consentirà, inoltre, di acquisire dati sull'impatto delle piante di città sia dal punto di vista idrologico e climatico che su quello dello stile di vita di chi compie questa scelta green. L'adesione massiccia dei cittadini, con duemila metri quadri di tetti pronti a diventare verdi è, per il Comune, "segno di un grande interesse da parte dei privati".



Tutto gratis - La realizzazione dei tetti verdi e la riqualificazione delle corti sarà gratis e, per sei mesi, la manutenzione del verde sarà a carico dei progettisti. Le informazioni raccolte ed elaborate in un database comunale formeranno una piattaforma conoscitiva utile a simulare e proporre, con modelli matematici, scenari di verde urbano diffuso.