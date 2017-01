A Jesi i politici pedalano, la bici elettrica sostituisce l'auto blu

11:37 - Addio a cinque auto blu per accogliere dieci bici elettriche. Succede a Jesi, comune marchigiano in provincia di Ancona, per dare un segnale ambientalista e abbattere i costi della politica. Le e-bike sono state vinte con un bando del ministero dell'Ambiente.

Esperimento per un'aria più pulita - Il bando, nato dall'accordo tra ministero, associazione dei Comuni e Ducati Energia, consente di sperimentare un prototipo di bicicletta ad alto rendimento e a emissioni zero per far ridurre agli enti locali l'inquinamento atmosferico.



Le dieci biciclette sostituiranno cinque autovetture, due a diesel e tre a benzina, quasi tutte Euro 1, con una stima di riduzione delle emissioni in atmosfera per complessivi 1.041 chili all'anno di anidride carbonica e 20 chili di ossido di carbonio. Valori questi stimati dal chilometraggio annuale delle biciclette che si ritiene possa essere di 6.250 chilometri.



Le 10 biciclette saranno utilizzate per l'area istituzionale, parcheggiate all'interno del municipio, in una rastrelliera con impianto elettrico per l'alimentazione e un impianto di cablaggio per la connessione in rete.