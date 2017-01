IceRide di Greenpeace, in bici in 15 città italiane per salvare l'Artico

3 ottobre 2014 #IceRide di Greenpeace, in bici in

15:08 - Il contributo per salvare l'Artico si può dare anche sul sellino di una bici. Sabato 4 ottobre in quindici città italiane ci sarà l'#IceRide, iniziativa targata Greenpeace che invita a scendere in piazza in bici. L'obiettivo della pedalata polare è informare sul pericolo di trivellazioni e cambiamenti climatici che incombono sul Polo Nord e chiedere l'istituzione di un "Santuario globale" per proteggere questo ecosistema.

Mobilitazione globale - La pedalata polare, giunta alla seconda edizione, si svolgerà in 32 Paesi del mondo, con oltre 150 gli eventi.



La mobilitazione vede l'impegno di attori come Emma Thompson, ospite della nave di Greenpeace nell'Artico, e in Italia di Sandra Ceccarelli, Pino Quartullo e Rolando Ravello che parteciperanno insieme a Licia Colò alla pedalata polare di Roma.



L'iniziativa fa parte della campagna "Save The Arctic", che ha visto oltre 6 milioni di persone in tutto il mondo firmare la petizione online per salvare l'Artico.