Wsj: nozze fra colossi dei giocattoli, offerta Hasbro per la Mattel

Nozze in vista tra i due colossi Usa del mondo dei giocattoli. La Hasbro, famosa per il Monopoly, avrebbe infatti avanzato un'offerta per l'acquisto della Mattel, la casa di Barbie e delle American Girl. Ancora top secret i termini dell'eventuale intesa. Ma dopo l'indiscrezione rilanciata dal Wall Street Journal, il titolo della Mattel, che ha un valore di mercato pari a 5 miliardi di dollari, è schizzato del 23% nelle contrattazioni after hours.