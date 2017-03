Wall Street chiude in lieve ribasso: Dow Jones -0,02%, Nasdaq -0,07%

Chiusura in territorio leggermente negativo per Wall Street, scesa in rosso negli ultimi minuti della seduta con lo slittamento del voto sul provvedimento che abolisce e sostituisce l'Obamacare. A fine contrattazioni, l'indice Dow Jones segna infatti una perdita dello 0,02% a 20.656 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,07% a 5.817 punti. Lo S&P lascia invece sul terreno lo 0,11% a 2.345 punti.