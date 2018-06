Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,71%, Nasdaq -0,21%

Chiusura negativa per Wall Street, sulla quale pesa l'incertezza sull'incontro fra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Timori anche per la partita commerciale che gli Stati Uniti stanno giocando con la Cina. Il Dow Jones perde lo 0,71% a 24.835,24 punti, il Nasdaq cede lo 0,21% a 7.378,46 punti mentre lo Standard and Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,31% a 2.724,66 punti.