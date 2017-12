Wall Street chiude contrastata: Down Jones +0,24%, Nasdaq -1,05%

La Borsa di New York chiude in altalena nonostante l'approvazione in Senato del taglio delle tasse. a Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,24% attestandosi a quota 24.289,22 punti, segnando un nuovo record. Il Nasdaq perde invece l'1,05% a 6.775,37 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.639,19 punti.