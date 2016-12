Volkswagen pronta a versare 10 miliardi negli Usa per chiudere il "dieselgate"

Volkswagen è pronta a presentare alle autorità americane un accordo da 10 miliardi di dollari per risolvere la disputa sullo scandalo delle emissioni diesel. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la casa automobilistica presenterà un piano per riparare mezzo milione di auto o ritirarlo dalle strade, anche se è ancora in attesa del via libera delle autorità su come modificare i motori.

L'intesa prevede l'opzione per i proprietari di auto di chiedere la riparazione della loro vettura, ma visto che l'Agenzia per la protezione ambientale americana e il California Air Resources Board non hanno ancora approvato i rimedi proposti da Volkswagen, non c'è al momento alcuna tabella di marcia su come questo potrebbe avvenire nè garanzia che le riparazioni saranno approvate.



Il piano prevede - secondo Bloomberg -lo stanziamento di 6,5 miliardi di dollari per i proprietari di auto e 3,5 miliardi di dollari per il governo americano e le autorità della California. I legali dei proprietari di auto Volkswagen dovranno presentare l'accordo entro il 28 giugno al giudice federale di San Francisco a cui fa capo la causa avviata contro Volkswagen. Il giudice dovrà valutare la proposta, insieme all'accordo del costruttore con le autorità, prima di decidere se approvarla. L'accordo include l'opzione per i proprietari di auto di vendere a Volkswagen la propria vettura e terminare il lease in anticipo.



L'iniziativa di Volkswagen punta a riguadagnare la fiducia dei clienti e delle autorità dopo aver ammesso di aver truccato i test per 11 milioni di auto diesel nel mondo. Un'ammissione che è costata il posto all'amministratore delegato Martin Winterkorn e che ha spinto Volkswagen ad accantonare 16,2 miliardi di euro per coprire i costi dello scandalo, incluse le riparazioni e le azioni legali.