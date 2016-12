Vendite al dettaglio: nuovo calo dello 0,3% a luglio

Più precisamente l’Istituto nazionale di statistica indica un calo delle vendite dello 0,3% tra giugno e luglio, dettato – come anticipato – dal -0,5% che ha interessato il valore delle vendite di prodotti non alimentari e dal -0,4% dei volumi. Al contrario, i beni alimentari segnano un progresso dello 0,3% per il valore e dello 0,1% per i volumi. Dalle serie storiche si nota come il calo congiunturale registrato a luglio sia il primo dopo mesi di aumenti, l’ultima flessione si registrò infatti a marzo (-0,7%).



Nonostante la flessione rispetto al mese precedente, il dato dell’intero trimestre mostra comunque una crescita: nel periodo maggio-luglio il valore delle vendite al dettaglio è aumentato dello 0,2% rispetto al periodo precedente (febbraio-aprile). Stabili, invece, i volumi.



Rispetto allo stesso mese dello scorso anno le vendite hanno invece riportato un calo dello 0,2% del valore (+0,5% quelle di generi alimentari e -0,6% i non alimentari) e dello 0,8% dei volumi (alimentari -0,1% e non alimentari -1,1%), mentre per il periodo gennaio-luglio 2016 sullo stesso arco di tempo dello scorso anno l’Istat ha rilevato due andamenti contrastanti: il valore è aumentato dello 0,2% (rispettivamente +0,5% e +0,1%) a fronte di un calo dei volumi dello 0,2% (+0,4% e -0,6%).



Analizzando le forme distributive si osserva un aumento tendenziale dell’1,1% (+0,6 gli esercizi non specializzati e +4,1% per quelli specializzati) delle vendite attraverso la grande distribuzione, mentre le imprese operanti su piccole superfici registrano un calo dell’1,2%.