Unicredit, si dimette l'a.d. Ghizzoni dopo 6 anni al vertice

Come previsto e anticipato dallo stesso Ghizzoni non si è andati allo scontro, ma il banchiere, preso atto della situazione, ha fatto un passo indietro nell'interesse della banca. "Sono molto trannquillo, per me era una decisione maturata da tempo", ha commentato alla fine del Cda. Il Consiglio ha incaricato il presidente di avviare il processo di cambiamento e il comitato governance e nomine guidato dal vicepresidente dell'istituto, Luca Cordero di Montezemolo, si attiverà per trovare un sostituto già al consiglio del 9 giugno.



Tra i candidati alla successione di Federico Ghizzoni per la guida di Unicredit spunta il nome di Gaetano Micciché, attualmente alla presidenza di Banca Imi. Nei giorni scorsi erano circolati tra gli altri anche i nomi di Marco Morelli, Flavio Valeri, Jean Pierre Mustier e Andrea Orcel.