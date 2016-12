Ue, Moscovici:deficit Italia 2,4%? "Non è la cifra che pensiamo"

"Non è la cifra che abbiamo in mente". Il Commissario Ue agli Affari Economici, Pierre Moscovici, prende le distanze dall'ipotesi che il punto d'incontro concordato con l'Italia per il rapporto deficit/Pil per il 2017 possa essere pari al 2,4%. Moscovici, che ricorda che le trattative con Roma sono ancora in corso, ha quindi incontrato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Da lui "atteggiamento di grande collaborazione", ha detto Padoan.