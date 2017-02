Ue,Italia rischia 3 procedure:squilibri economici, conti 2016 e 2017

L'Italia è di fatto a rischio apertura di tre procedure da parte di Bruxelles: non solo per il debito sui conti del 2017, ma anche su quelli del 2016 e, guardando alle riforme, per gli squilibri macroeconomici. E' quanto emerge dai rapporti della Commissione Ue e dalle dichiarazioni dei commissari. Sui conti 2016 potrebbe essere aperta una procedura ex post se, per esempio, le cifre degli investimenti pubblici si rivelassero inferiori al previsto.