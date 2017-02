Ue: dalla situazione italiana rischi anche per altri Paesi

La situazione economica italiana, con alto debito e bassa produttività in un contesto di difficoltà per le banche e alta disoccupazione, "implica rischi con rilevanza" anche per gli altri Paesi. E' il risultato dell'analisi della Commissione Ue sul nostro Paese, con la richiesta di una manovra correttiva dello 0,2% di Pil entro aprile. L'Italia, secondo il rapporto, "presenta eccessivi squilibri" e "l'impulso delle riforme è rallentato".