Tria: "Per 2018 ormai giochi quasi fatti, interventi senza costi"

Per il 2018 "ormai i giochi sono quasi fatti e quindi noi ci muoveremo, soprattutto in modo rapido, con interventi di riforma strutturale, che non hanno costi ma sono importantissimi per fare decollare gli investimenti pubblici". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del suo primo Ecofin in Lussemburgo.