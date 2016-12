Tokyo, la Borsa sprofonda in apertura di settimana: Nikkei -3,11%

La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana a cavallo delle festività della Golden Week in netto calo del 3,11%: l'indice Nikkei cede oltre 510 punti a quota 16.147,38. A pesare sulla fiducia degli investitori, dopo la giornata di vacanza di venerdì, il rafforzamento dello yen sul dollaro, ai massimi in 18 mesi, che ha seguito la decisione della Banca del Giappone, lo scorso giovedì, di non modificare la propria politica monetaria.