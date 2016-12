Tokyo, la Borsa chiude in rialzo: Nikkei +0,84% a 16.683 punti

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, in scia al parziale consolidamento dello yen dopo la conclusione del dibattito per le presidenziali statunitensi che sembra aver favorito Hillary Clinton, ritenuta il candidato capace di garantire una maggiore stabilità. A fine contrattazioni, l'indice Nikkei segna infatti un guadagno dello 0,84%, a 16.683 punti.