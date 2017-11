Tokyo, la Borsa apre in rialzo: Nikkei +0,88%

La Borsa di Tokyo apre con il segno più dopo la chiusura positiva a Wall Street e l'arresto al processo di rivalutazione dello yen. L'indice Nikkei guadagna lo 0,88% a quota 22.458 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza a quota 112,50 sul dollaro, mentre perde terreno l'euro, a un valore di 132,10, in scia al fallimento delle trattative per la formazione di una coalizione di governo in Germania.