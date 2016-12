Terrorismo, Padoan: rischi per il PilPuò saltare 0,9% incremento crescita

"Gli italiani hanno la corretta percezione che stiamo uscendo dalla crisi. E questo conta molto, sia per la fiducia sia per l'economia", rassicura il ministro. "La fiducia delle famiglie e delle imprese è un elemento essenziale per l'andamento dell'economia. Ed è molto importante, come ha detto l'Istat, che questo dato sia in crescita", spiega il ministro dell'Economia.



Padoan sottolinea come l'incremento dello 0,9% "non è un obiettivo, è una previsione. E quando si fa una previsione c'è sempre il rischio di doverla rivedere al rialzo o al ribasso. Non dimentichiamoci che influisce anche un rallentamento delle economie di altri Paesi, cominciato ben prima degli attentati", ma "poi bisogna tener conto anche delle misure di reazione decise dal governo, con i 2 miliardi sugli interventi per la sicurezza e la cultura".



Di recente anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, aveva ricordato che la "paura del terrorismo potrebbe pesare sull'economia globale e anche su quella italiana".