Telecom, Cattaneo è il nuovo amministratore delegato

E' Flavio Cattaneo il nuovo amministratore delegato designato di Telecom , dopo l'approvazione del Cda. L'ex d.g. Rai, attuale a.d. di Ntv, succede dunque a Marco Patuano. Da subito in pole position per la carica, Cattaneo è già membro del consiglio d'amministrazione della società e proprio questo consente una transizione veloce, senza bisogno di convocare un'assemblea per integrare il board.

Al presidente esecutivo Giuseppe Recchi, si legge in una nota della stessa società, risultano attribuite "l'identificazione delle linee guida di sviluppo del Gruppo, di intesa con l'Amministratore Delegato; la supervisione dell'elaborazione dei piani strategici, industriali e finanziari, della loro realizzazione e del loro sviluppo; la supervisione della definizione degli assetti organizzativi, nonché la supervisione in materia di Security e sulla società Telecom Italia Sparkle; la rappresentanza della Società e del Gruppo nei rapporti esterni con le Autorità, le Istituzioni italiane e internazionali e gli Investitori; la responsabilità organizzativa delle funzioni Brand Strategy and Media, Institutional Communication, Legal Affairs, Public Affairs, e Corporate Shared Value".



Chi è Cattaneo - Nato nel 1963, Cattaneo è laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano e ha una formazione specialistica in materia di gestione aziendale. Oltre all'incarico in Ntv, da marzo 2015 Cattaneo è presidente di Domus Italia. Da dicembre 2014 è consigliere indipendente di Generali Assicurazioni, da aprile 2014 è consigliere indipendente di Telecom Italia.



Da gennaio 2008 ad aprile 2015 è stato consigliere indipendente in Cementir Holding. Da novembre 2005 a maggio 2014 Flavio Cattaneo è stato amministratore delegato di Terna. Da aprile 2003 ad agosto 2005 è stato direttore generale della tv pubblica Rai, curando anche la fusione con Rai Holding e la separazione contabile.