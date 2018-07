Marchionne, Grande Stevens: era come un figlio, è diventato un fratello

"Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens, storico legale di Gianni Agnelli, ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in condizioni definite irreversibili. "Gabetti ed io - spiega - avremmo potuto considerarlo per la nostra età un figlio (il mio primo ha solo quattro anni meno di lui) e invece divenne un nostro fratello che ci consultava ed insegnava che cosa vuol dire occuparsi del successo in una grande azienda". "Il dolore per la sua malattia è indicibile", aggiunge.