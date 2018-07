Quattordici anni di successi . Così può essere sintetizzata la permanenza di Sergio Marchionne ai vertici del Lingotto , come amministratore delegato di Fiat prima e di Fiat Chrysler Automobiles poi. Un periodo contraddistinto da investimenti mirati e target finanziari raggiunti, che hanno prodotto come risultato il rilancio del marchio a livello globale.

Quando intraprende l'avventura nel 2004, Marchionne eredita dal suo predecessore Giuseppe Morchio un bilancio che vede ricavi a 47 miliardi di euro, 7 in meno del 2002, con un indebitamento netto intorno ai 15 miliardi e perdite per circa 2 miliardi, un rosso operativo di 500 milioni. Una situazione aziendale da risanare quindi. Obiettivo che, stando al bilancio 2017, si può dire raggiunto: il gruppo mostra ricavi per 110,9 miliardi di euro e profitti per 3,51 miliardi. Inoltre, a metà 2018 il debito netto è azzerato.