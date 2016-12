Si vendono meno iPhone, i ricavi della Apple in calo per la prima volta dal 2003

La corsa senza freni di Apple si ferma con meno iPhone venduti e con i ricavi in calo per la prima volta dal 2003 . Apple chiude il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con un utile netto in calo del 22% a 10,5 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. I ricavi sono scesi del 13% a 50,6 miliardi di dollari. I risultati sotto le attese affondano i titoli Apple nelle contrattazioni after hours, dove arrivano a perdere anche l'8%.

E' stato un "trimestre difficile", afferma Tim Cook in un un'intervista al Wall Street Journal, sottolineando che Apple si è trovata di fronte a "forti venti contrari".



Si vendono meno iPhone - A pesare è la frenata nella vendita di iPhone: dopo otto anni incontrastati di crescita da quando è stato lanciato nel 2007, le vendite sono calate nel trimestre, scendendo del 16,3% a 51,19 milioni di iPhone contro i 61,17 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Sui conti si sente anche il rallentamento della Cina. Le vendite nella seconda economia al mondo sono calate del 26% a 12,5 miliardi di dollari. Per il terzo trimestre Apple prevede ricavi per 41-43 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 47,3 miliardi di dollari.



Il primo calo dei ricavi di Apple in 13 anni alimenta i dubbi degli analisti sulle prospettive della società. Negli ultimi 13 anni Apple ha compiuto molta strada, passando da una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari a 579 miliardi di dollari, con la quale è la società che vale di più al mondo. L'iPhone è il motore di crescita di Apple e la sua prima frenata si fa subito sentire sui conti di Cupertino, confermando i dubbi degli osservatori negli ultimi mesi. L'iPhone ha rappresentato il 65% dei ricavi di Apple nel secondo trimestre. Il suo rallentamento non è stato bilanciato da altri prodotti. Le vendite di iPad sono calate per il nono trimestre consecutivo, scendendo del 19% a 10,25 milioni di unità. Nell'annunciare i conti Apple afferma che amplierà il piano di distribuzione di capitale agli azionisti, che include i dividendi e il riacquisto di azioni. Apple prevede di distribuire 250 miliardi di dollari entro il marzo 2018, in aumento rispetto ai 200 miliardi di dollari previsti.