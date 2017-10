S&P alza il rating dell'Italia a "BBB", outlook stabile

L'Italia incassa la prima promozione in 15 anni. L'agenzia Standard & Poor's rivede al rialzo la propria valutazione sul Belpaese: era dal 17 giugno del 2002 che non accadeva. A fronte di una ripresa economica che accelera anche grazie alle riforme e un sistema bancario più solido, l'Italia non è più "sorvegliato speciale": Standard & Poor's alza il rating a 'BBB/A-2' da 'BBB-/A-3'. L'outlook è stabile.

La revisione al rialzo del rating dell'Italia "riflette le migliorate prospettive di crescita" ma anche "i minori rischi che il settore bancario pone all'outlook" e l'atteso ulteriore risanamento dei conti, afferma S&P. L'agenzia mette in evidenza che potrebbe ritoccare ulteriormente il rating al rialzo se il governo "continua ad attuare riforme strutturali che aumentano le prospettive di crescita". "La soluzione delle crisi al Monte dei Paschi di Siena e alle banche venete, ma anche l'accelerazione nello smaltimento dei non performing loan, sostiene il miglioramento dell'outlook economico".



S&P rivede al rialzo stime crescita pil, da +0,9% a +1,4% - Standard & Poor ha inoltre rivisto al rialzo anche le stime di crescita per l'Italia, dal +0,9% stimato inizialmente al +1,4%. L'agenzia di rating, in una nota, afferma inoltre che "le riforme portate avanti negli ultimi due anni dalle autorità per risolvere le difficoltà del settore finanziario dovrebbero sostenere i miglioramenti economici in corso". Secondo S&P il governo dovrebbe centrare quest'anno l'obiettivo di un deficit al 2,1% del pil.



La soddisfazione di Renzi e Gentiloni - Soddisfatto il premier Paolo Gentiloni. "Standard&Poor's migliora il rating dell'economia italiana. Se cresce la fiducia possiamo avere più lavoro e più sviluppo", ha twittato infatti il presidente del Consiglio. Plaude anche Matteo Renzi. "Dopo anni, finalmente, S&P alza il rating dell'Italia. Il lavoro paga, il tempo è galantuomo. Adesso avanti", ha scritto il segretario Pd su Twitter.