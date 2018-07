Sciopero Ryanair, oltre 130 voli cancellati in Italia: a rischio anche quelli nelle fasce di garanzia

Cancellazioni voli a Orio al Serio - Le prime cancellazioni si sono registrate questa mattina nello scalo bergamasco di Orio al Serio per lo sciopero annunciato del personale di Ryanair. Tra i voli cancellati in partenza in particolare si segnalano quelli per Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg e Brindisi mentre in arrivo quelli da Oradea, Catania, Londra, Vigo, Marrakech, Brindisi e Parigi



Lunghe file al Marconi di Bologna - Folla e lunghe file all'aeroporto Marconi di Bologna fin dalla mattina presto, per lo sciopero di Ryanair. Sono 18 i voli cancellati, nove in arrivo e nove in partenza tra l'altro per Londra, Malta e Ibiza, su 190 dello scalo.



In Spagna scioperano 1.800 addetti - Lo sciopero di Ryanair in Spagna, il Paese maggiormente interessato dalla protesta del personale di bordo, è iniziato "senza incidenti". Lo ha detto all'agenzia Afp un portavoce del sindacato Uso. Ryanair ha previsto che a incrociare le braccia saranno circa 1.800 addetti spagnoli.



Adesione intorno all'80% in Belgio - In Belgio, avrebbe aderito l'80% dell'equipaggio di cabina con base all'aeroporto di Bruxelles secondo il sindacato Cne. Un collegamento tra Bruxelles e Berlino è stato assicurato da un equipaggio tedesco, perché la Germania non è stata colpita dallo sciopero. Allo stesso tempo, Ryanair ha annunciato che taglierà il 20% della sua flotta a Dublino quest'inverno, attribuendo la decisione che minaccia 300 posti di lavoro alle prenotazioni in calo a causa degli scioperi dei piloti.



Enac: "Avviate verifiche sulle cancellazioni nelle fasce di garanzia" - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha avviato una verifica in merito alle cancellazioni operate da Ryanair nelle fasce orarie di garanzia. Lo fa sapere l'Enac in merito agli scioperi in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, che stanno determinando ripercussioni su tutti gli aeroporti nazionali. La verifica - spiega l'Enac - vuole accertare, ai fini della tutela del passeggero, se le cancellazioni siano realmente riconducibili allo sciopero in corso o siano state determinate da altre motivazioni.