Renzi: "Luci e ombre su uscita crisi" "Su lavoro c'è ancora tanto da fare"

"Calo inattivi indice di piccola ripartenza" - Il calo degli inattivi "è indice di una piccola ripartenza, anche se ancora c'e' moltissimo da fare", ha detto il premier commentando i dati Istat e spiegando che "è interessante che crescono sia gli occupati sia i disoccupati sull'inizio dell'anno, perché quelli che vengono considerati inattivi, che erano sfiduciati o rassegnati, tornano a crederci, cioè aumenta il numero di persone che ha trovato un posto di lavoro ma anche chi lo sta cercando".



Poste, "dati molto positivi, fatta vera spending" - "Abbiamo ricevuto giovedì con il ministro Padoan l'ingegner Cairo. I dati di Poste sono davvero molto positivi. Abbiamo fatto una operazione di vera spending review, perché con la modifica del servizio universale, all'avanguardia in Europa, otteniamo un risparmio da 100 milioni l'anno per il contribuente", ha aggiunto il presidente del Consiglio.



Ok certezza diritto, "passo avanti importante" - Il Cdm ha dato anche il via libera ai decreti legislativi "sulla certezza del diritto che semplifica ed è un grande passo in avanti importante, dopo tante polemiche" e alla "fatturazione elettronica, un altro elemento di novità non banale", una "delle chiavi di successo della semplificazione amministrativa".