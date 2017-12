Regali Natale, Coldiretti: per 15% degli italiani sono last minute

Per acquistare i regali di Natale, il 15% degli italiani attende l'ultima settimana. A dirlo è un'indagine Coldiretti/Ixè, dalla quale si evidenzia che lo scorso anno erano il 24%, a conferma dell'aumento della tendenza a programmare gli acquisti per tempo. Per la ricerca del regalo, sottolinea Coldiretti, si cerca in anticipo per trovare il miglior rapporto qualità/prezzo nei diversi luoghi di acquisto.