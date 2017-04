Referendum Alitalia, chiusi i seggi: affluenza sotto il 90% | Rumor sindacali: in vantaggio il no

Si sono chiusi alle 16, anche all'aeroporto di Fiumicino, i cinque seggi allestiti per il referendum dei lavoratori Alitalia. Le urne sono state trasferite al centro addestramento per lo spoglio delle preferenze tra il sì e il no. L'affluenza alle urne sarebbe sotto il 90%. Filtrano tra i rappresentanti sindacali, in particolare del fronte del no, rumors sull'andamento dello spoglio: a Milano e Roma sarebbe in netto vantaggio il no.

Riunione di Gentiloni con ministri a Palazzo Chigi - Riunione del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni con i ministri su Alitalia. A quanto si apprende, a Palazzo Chigi il premier ha incontrato il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Oggi si chiudono le urne del referendum tra i lavoratori dell'azienda.



Primi rumors su netta prevalenza "No" a Milano - Iniziano a circolare a urne chiuse e fra sindacalisti e dipendenti Alitalia, le prime voci sul risultato del referendum. Mentre è in corso lo spoglio, attraverso Twitter e WhatsApp si apprende che a Milano sarebbe in netta prevalenza il No: a Malpensa si conterebbero 278 No e 39 Sì, a Linate 698 No e 153 Sì.



Fiumicino cominciato spoglio, in vantaggio il No - E' cominciato anche a Fiumicino lo spoglio dei voti del referendum su Alitalia. Il primo parzialissimo risultato, relativo all'urna che accoglieva i voti del personale di volo mostra in vantaggio il no con 1035 voti, contro i 116 del sì. Lo riferiscono fonti sindacali. I seggi per votare a Roma erano sei, di cui cinque collocati a Fiumicino e uno alla Magliana. Questa prima indicazione è dunque molto parziale e riferita solo al personale di volo, non a quello di terra.



A Torino (ininfluente) vince il sì - E' terminato lo spoglio dei voti del referendum su Alitalia all'aeroporto di Torino Caselle. Su 18 aventi diritto hanno votato 16: 9 i sì, 7 i no.