Recupero crediti aggressivo, 3,3 mln di multa a tre assicurazioni

L'Antitrust ha multato per 3 milioni e 310mila euro complessivi tre compagnie assicurative. Si tratta di UnipolSai (un milione e 800mila euro), Hdi Assicurazioni (850mila euro) e Uniqa (660mila euro). Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le tre società hanno messo in atto "pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive" per recuperare i propri crediti.