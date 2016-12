Produzione industriale in crescita ad agosto

Osservando i principali raggruppamenti di industrie si nota come l’aumento emerso ad agosto sul mese precedente sia stato comportato da un aumento consistente ella produzione di beni strumentali (+6,6%), di beni intermedi (+3,1%) e di energia (+1,4%), mentre si rileva una contrazione dello 0,5% per la produzione di beni di consumo, dettata dal -1% dei beni durevoli e dal -0,4% dei beni non durevoli.



Nell’arco del trimestre giugno-agosto sul periodo precedente (marzo-maggio) l’Istituto nazionale di statistica ha rilevato una crescita dello 0,4%, dettato in larga parte dal +2,4% dei beni strumentali e dal +1% dei beni intermedi, bilanciati dalle contrazioni dei beni di consumo (-0,1%) e dell’energia (-0,8%).



Ottimo risultato ha interessato poi il confronto tendenziale. Rispetto all’agosto dello scorso anno la produzione industriale è aumentata del 4,1%, una crescita che arriva grazie alle ottime performance della produzione di beni strumentali (+12,5%) e di beni intermedi (+7,6%). Male l’energia, che registra un calo della produzione del 4,1%, e i beni di consumo, con un -1,3%.



Il progresso tendenziale di agosto rappresenta anche una notevole inversione di rotta rispetto alle ultime rilevazioni: a luglio l’Istat ha registrato un -0,3%, a giugno un -0,9% e a maggio un -0,6%.