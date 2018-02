Prezzi: la spesa è sempre più cara in Trentino, in Basilicata l'aumento minore

Il costo della spesa non è uguale in tutte le zone del paese: i prezzi sono in media più cari in Trentino Alto Adige , Liguria e Toscana , regioni che hanno rispettivamente un'inflazione dell'1,9% e dell'1,5%. Secondo la fotografia scattata dal Codacons su dati Istat, nellla classifica regionale del caro-spesa, l'inflazione media per Italia è del +1,2% nel 2017.

Al contrario Basilicata e Marche fanno registrare una inflazione ben al di sotto della media nazionale, +0,7% e + 0,9%. Il rincaro medio annuo per famiglia, secondo la classifica che "tiene conto non solo del tasso di inflazione ma anche della spesa media per consumi delle famiglie registrata in ogni regione", oscilla tra i +701 euro in Trentino Alto Adige ed i +166 euro in Basilicata.



In Toscana +508 euro, Lombardia +438 euro, Liguria +412 euro, Friuli Venezia Giulia +387 euro, Veneto +385 euro, Valle d'Aosta +378 euro, Abruzzo +363 euro, Puglia +339 euro, Sicilia +316 euro, Lazio +315 euro, Piemonte +313 euro, Sardegna +307 euro, Emilia Romagna +298 euro, Umbria +297 euro, Campania +273 euro, Marche +245 euro, Calabria +225 euro.