Premium, Fininvest chiede 570 milioni di euro di danni a Vivendi

Fininvest chiede 570 milioni di euro di danni a Vivendi. Lo si legge in una nota in cui il gruppo annuncia di aver depositato presso il Tribunale di Milano un atto di citazione al fine di ottenere che a Vivendi "venga ordinato di dare pieno adempimento al patto parasociale allegato al contratto firmato con Mediaset l'8 aprile". Nell'atto, Fininvest chiede in ogni caso "il risarcimento dei gravi danni già subiti".