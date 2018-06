Piazza Affari chiude in rosso: Ftse Mib -l'1,52%, spread a 187 punti

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari lascia sul campo l'1,52% a 23.092,38 punti. Intanto, con un nuovo e consistente rialzo rispetto all'ultima seduta, 20 punti base in più, lo spread, il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani a 10 anni e Bund della Germania è salito a 187 punti base.