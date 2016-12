Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura di settimana con il segno più per la Borsa di Milano. Piazza Affari, per il secondo giorno consecutivo, guadagna oltre due punti percentuali con il Ftse Mib che cresce del 2,22% a 17.483 punti e l'indice Ftse All Share che sale del 2,01% a 19.099 punti. Tra i titoli migliori la galassia Agnelli con Fca e Exor. Bene anche Eni, Saipem, Unipol e Generali. Cauti, invece, Mps e Campari.