Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib -2,46%, bene Technogym

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha concluso a -2,46% a 17.966,81 punti mentre l'indice Ftse All Share ha perso il 2,33% a 19.633,27 punti. A soffrire, come in tutta Europa, il comparto bancario. Tra i titoli peggiori Mps (-7,57%) e Banco Popolare (-7,17%), male anche Unicredit (-4,68%) e Bpm (-3,54%). Vola invece il titolo di Technogym (+11,38%) nel giorno del debutto a Piazza Affari.