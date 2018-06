Piazza Affari apre in netto calo: l'indice Ftse Mib perde l'1,57%

Apertura in rosso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib della settimana segna un calo dell'1,57% attestandosi a quota 23mila punti. Milano è la maglia nera in un'Europa dove i principali listini aprono in maniera contrastata: Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%) sono positive mentre Francoforte è chiusa per festività.